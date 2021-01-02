Количество новых заражений COVID-19 в Украине снизилось до 5 тысяч в сутки
В Украине за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 5038 человек, из-за чего на утро 2 января общее количество заражений достигло 1 069 517. По этому показателю наша страна оказалась на 17-м месте в мире.
COVID-19 унес жизни еще 51 украинца (всего уже 18 731), при этом побороть его смогли 2606 больных (всего вылечились 722 615). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, а также сайт СНБО.
Больше всего заражений прошедшие сутки обнаружили во Львовской области – 434, Киевской – 407, Николаевской – 391, Житомирской – 378, Сумской – 361, Днепропетровской – 302. Среди новых больных 182 ребенка и 131 медработник.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах Украины выросло:
г. Киев – 112 649 случаев;
Винницкая область – 22 801 случай;
Волынская область – 33 312 случаев;
Днепропетровская область – 59 293 случая;
Донецкая область – 37 198 случаев;
Житомирская область – 39 982 случая;
Закарпатская область – 28 407 случаев;
Запорожская область – 54 717 случаев;
Ивано-Франковская область – 43 489 случаев;
Киевская область – 60 238 случаев;
Кировоградская область – 8544 случая;
Луганская область – 10 923 случая;
Львовская область – 62 130 случаев;
Николаевская область – 31 705 случаев;
Одесская область – 71 889 случаев;
Полтавская область – 36 733 случая;
Ривненская область – 41 503 случая;
Сумская область – 41 350 случаев;
Тернопольская область – 34 275 случаев;
Харьковская область – 70 212 случаев;
Херсонская область – 18 044 случая;
Хмельницкая область – 39 932 случая;
Черкасская область – 39 481 случай;
Черновицкая область – 40 357 случаев;
Черниговская область – 30 353 случая.
Напомним, что в официальной статистике Министерства здравоохранения не указывается информация о заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины и Крыма.
По словам главы Минздрава, за минувшие сутки было проведено 17 930 тестирований на COVID-19, в частности методом ПЦР – 14 975, методом ИФА – 2955. Всего с начала пандемии в Украине провели 5 597 641 тестирование.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне, по состоянию на утро 1 января, в четырех регионах Украины не было выявлено смертей от коронавируса.
Выяснилось, что стоимость одной дозы китайской вакцины против COVID-19 от компании Sinovac Biotech, которую намерена закупить Украина, достигает $18. Это один из самых дорогих подобных препаратов наряду с вакциной от Moderna.