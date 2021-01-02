Кількість нових заражень COVID-19 в Україні знизилася до 5 тисяч за добу

В Україні минулої доби коронавірус діагностували у 5038 осіб, тож на ранок 2 січня загальна кількість заражень сягнула 1 069 517. За цим показником наша країна опинилася на 17-му місці в світі.

COVID-19 забрав життя ще 51 українця (всього вже 18 731), водночас побороти його змогли 2606 хворих (загалом вилікувалися 722 615). Оновлені дані надали міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook, а також сайт РНБО.

Найбільше заражень минулої доби виявили у Львівській області – 434, Київській – 407, Миколаївській – 391, Житомирській – 378, Сумській – 361, Дніпропетровській – 302. Серед нових хворих 182 дитини та 131 медпрацівник.

Карта поширення COVID-19 у регіонах України РНБО

Кількість захворювань на коронавірус у регіонах України зросла:

м. Київ – 112 649 випадків;

Вінницька область – 22 801 випадок;

Волинська область – 33 312 випадки;

Дніпропетровська область – 59 293 випадки;

Донецька область – 37 198 випадків;

Житомирська область – 39 982 випадки;

Закарпатська область – 28 407 випадків;

Запорізька область – 54 717 випадків;

Івано-Франківська область – 43 489 випадків;

Київська область – 60 238 випадків;

Кіровоградська область – 8544 випадки;

Луганська область – 10 923 випадки;

Львівська область – 62 130 випадків;

Миколаївська область – 31 705 випадків;

Одеська область – 71 889 випадків;

Полтавська область – 36 733 випадки;

Рівненська область – 41 503 випадки;

Сумська область – 41 350 випадків;

Тернопільська область – 34 275 випадків;

Харківська область – 70 212 випадки;

Херсонська область – 18 044 випадки;

Хмельницька область – 39 932 випадки;

Черкаська область – 39 481 випадок;

Чернівецька область – 40 357 випадків;

Чернігівська область – 30 353 випадки.

В Україні кількість заражень COVID-19 збільшилася до 1,069 млн РНБО

Нагадаємо, що в офіційній статистиці від Міністерства охорони здоров’я не вказується інформація щодо захворюваності на корононавірус жителів тимчасово окупованих районів Донеччини, Луганщини та Криму.

Щоденний приріст нових випадків COVID-19 в Україні РНБО

За словами глави МОЗ, минулої доби було здійснено 17 930 тестувань на COVID-19, зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2955. Загалом із початку пандемії в Україні провели 5 597 641 тестування.

Щоденний приріст летальних випадків від COVID-19 в Україні РНБО

Щоденний приріст одужань від COVID-19 в Україні РНБО

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