Кількість нових заражень COVID-19 в Україні знизилася до 5 тисяч за добу

Марина Ліснічук Суспільство 08:23, 2.01.2021 Оновлено: 10:47, 2.01.2021

В Україні минулої доби коронавірус діагностували у 5038 осіб, тож на ранок 2 січня загальна кількість заражень сягнула 1 069 517. За цим показником наша країна опинилася на 17-му місці в світі.

COVID-19 забрав життя ще 51 українця (всього вже 18 731), водночас побороти його змогли 2606 хворих (загалом вилікувалися 722 615). Оновлені дані надали міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook, а також сайт РНБО.

Найбільше заражень минулої доби виявили у Львівській області – 434, Київській – 407, Миколаївській – 391, Житомирській – 378, Сумській – 361, Дніпропетровській – 302. Серед нових хворих 182 дитини та 131 медпрацівник.

Карта поширення COVID-19 у регіонах України
РНБО

Кількість захворювань на коронавірус у регіонах України зросла:

  • м. Київ – 112 649 випадків;

  • Вінницька область – 22 801 випадок;

  • Волинська область – 33 312 випадки;

  • Дніпропетровська область – 59 293 випадки;

  • Донецька область – 37 198 випадків;

  • Житомирська область – 39 982 випадки;

  • Закарпатська область – 28 407 випадків;

  • Запорізька область – 54 717 випадків;

  • Івано-Франківська область – 43 489 випадків;

  • Київська область – 60 238 випадків;

  • Кіровоградська область – 8544 випадки;

  • Луганська область – 10 923 випадки;

  • Львівська область – 62 130 випадків;

  • Миколаївська область – 31 705 випадків;

  • Одеська область – 71 889 випадків;

  • Полтавська область – 36 733 випадки;

  • Рівненська область – 41 503 випадки;

  • Сумська область – 41 350 випадків;

  • Тернопільська область – 34 275 випадків;

  • Харківська область – 70 212 випадки;

  • Херсонська область – 18 044 випадки;

  • Хмельницька область – 39 932 випадки;

  • Черкаська область – 39 481 випадок;

  • Чернівецька область – 40 357 випадків;

  • Чернігівська область – 30 353 випадки.

В Україні кількість заражень COVID-19 збільшилася до 1,069 млн
РНБО

Нагадаємо, що в офіційній статистиці від Міністерства охорони здоров’я не вказується інформація щодо захворюваності на корононавірус жителів тимчасово окупованих районів Донеччини, Луганщини та Криму.

Щоденний приріст нових випадків COVID-19 в Україні
РНБО

За словами глави МОЗ, минулої доби було здійснено 17 930 тестувань на COVID-19, зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2955. Загалом із початку пандемії в Україні провели 5 597 641 тестування.

Щоденний приріст летальних випадків від COVID-19 в Україні
РНБО
Щоденний приріст одужань від COVID-19 в Україні
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • напередодні, станом на ранок 1 січня, у чотирьох регіонах України не було виявлено смертей від коронавірусу.

  • З’ясувалося, що вартість однієї дози китайської вакцини проти COVID-19 від компанії Sinovac Biotech, яку має намір закупити Україна, сягає $18. Це однин із найдорожчих подібних препаратів поряд із вакциною від Moderna.

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