В Украине существенно потеплеет: появился свежий прогноз погоды на субботу

Погода в Украине в субботу, 27 марта, будет солнечной и теплой на всей территории страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, ночью морозов почти не будет (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью в целом будет колебаться от 0 до 2 тепла, лишь в южных и восточных областях небольшие морозы до -2.

Днем теплее всего на западе – от 13 до 15 градусов, на остальной территории примерно так же – от 10 до 12.

В Киеве прогнозируют солнечную погоду, ночью от 0 до 2 тепла, а днем +11… +13.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что 29 марта в стране потеплеет, а уже ближе к середине апреля воздух прогреется до 20 градусов.