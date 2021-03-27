В Україні істотно потеплішає: з'явився свіжий прогноз погоди на суботу

Погода в Україні в суботу, 27 березня, буде сонячною і теплою на всій території країни.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. За прогнозом, вночі морозів майже не буде (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Температура повітря вночі загалом коливатиметься від 0 до 2 тепла, лише в південних і східних областях невеликі морози до -2.

Вдень найтепліше на заході – від 13 до 15 градусів, на решті території приблизно так само – від 10 до 12.

У Києві прогнозують сонячну погоду, вночі від 0 до 2 тепла, а вдень + 11... + 13.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що 29 березня в країні потеплішає, а вже ближче до середини квітня повітря прогріється до 20 градусів.