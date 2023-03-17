В Украине создана единая координационная группа по вопросам психосоциальной поддержки граждан

С начала войны в Украине появилось множество проблем и способов их решения. Особое внимание следует уделить психологическому состоянию наших граждан. Если человек не находился в военно-активной зоне, его близкие или сам человек не участвовал в боевых действиях, это не может свидетельствовать о его стабильном психологическом состоянии. Даже находясь в условной безопасности, из-за новостной ленты украинцы ежедневно становятся очевидцами страшных событий. В ходе военных действий психика человека находится в постоянном напряжении.

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7 марта 2023 года прошло совместное заседание волонтерских организаций Save Ukraine, на котором обсудили конкретные действия относительно проектов по реабилитации граждан Украины на условиях грантовой помощи. Совместно с экспертами в разных областях реабилитации обсудили ключевые моменты, касающиеся внедрения именно таких программ.

Пробелы, на которые прежде всего обратило внимание волонтерское сообщество "Save Ukraine", это самое привлечение к созданию единой координационной группы по вопросам психического здоровья и психосоциальной поддержки по психологической реабилитации. Поскольку каждый сектор является жизненно важным для другого, их деятельность скоординирована для комплексной и эффективной помощи гражданам со стрессовыми расстройствами.

К совместной работе психологической помощи также присоединились лечебно-оздоровительные учреждения "Миргородкурорт" и "Моршинкурорт" предлагая свои санатории для проведения психологической реабилитации. Они также указали на необходимость подготовки кадров для проведения психологической реабилитации. Для привлечения специалистов такого уровня необходимы отдельные грантовые программы.

Также не обошла вниманием этот вопрос первая леди Украины Елена Зеленская. Выступая в рамках дискуссионной программы "Ukraine is you" в Давосе, она заявила:

"Уверена, что ни один человек в Украине не может сказать, что он "ок". Но есть люди, которые пережили действительно страшные события, когда видели гибель близких, которым негде жить. Эти страшные раны будут напоминать о себе десятилетиями. Мы должны создать такую модель" психологической помощи в рамках общенациональной системы здравоохранения, чтобы она была доступна каждому".