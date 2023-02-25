В Украине стартовала программа психологической реабилитации пострадавших от войны

Чем дольше длится эта безумная война, тем больше людей она затрагивает. Смерть близких людей друзей и соседей, разрушенные жилые дома, школы, детские сады, … И все эти беды упали в основном на нас украинцев, которые мирно жили, работали, растили детей, строили свое будущее… А тут война, смерти, разрушения!

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Миллионы людей испытали этот шок. Многим из них следует осознать новую реальность. Особенно тем, кто потерял близких, дом, работу… – привычную и уже такую комфортную среду.

Сотни тысяч, а может и миллионы украинцев, нуждаются в физической или психологической реабилитации. Именно эта задача стоит перед государственными социальными учреждениями и волонтерами.

Как это решить для миллионов людей, где это делать, кто может организовать и как. Вот основные вопросы, которые будут вынесены на экспертной волонтерской платформе Save Ukraine, которая пройдет в конце марта.

Участниками будут эксперты в этой области, руководители курортов, реабилитационных центров, представители посольств, международных донорских организаций и представители крупных волонтерских объединений.

Их задача – выработать стратегию помощи украинцам, пострадавшим от войны, подготовить профессиональные волонтерские сообщества, способные успешно внедрять подготовленные программы по психологической реабилитации по всей Украине.