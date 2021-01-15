В Украине сохранятся сильные морозы: появился свежий прогноз

В Украину пришло резкое похолодание, которое в течение ближайших дней будет сопровождаться сильными морозами. Так, 15-16 января ночью столбики термометров опустятся до -12...- 18°С (в северных областях местами до -21°С), а днем до – -10...-16°С мороза.

Об этом предупредила пресс-служба Укргидрометцентра. Такая же погода, по их данным, сохранится почти на всей территории Украины и 17-18 января.

Между тем, пресс-служба Укравтодора отметила, что 15 января в Житомирской, Киевской, Черниговской, Ривненской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой и Черкасской областях выпало от 5 до 10 см снега.

Из-за этого покрытие на многих дорогах государственного значения мокрое или заснеженное. А на Днепропетровщине и Николаевщине вообще местами возможна гололедица.

Что касается Украинских Карпат, то там на перевальных участках снег не прекращается уже вторые сутки – толщина его покрова достигла 10-35 см.

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