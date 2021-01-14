Сніг майже по всій Україні і до 11 морозу: з'явився прогноз погоди на п'ятницю

У п'ятницю, 15 січня, погода в Україні майже скрізь буде сніжною, а температура повітря знизиться ще більше.

Про це повідомляють на сайті Українського Гідрометцентру. Також оголошено третій рівень сніголавинної небезпеки (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Так, небезпечні погодні умови очікуються на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

У п'ятницю сніг піде в більшості областей країни, крім південних.

Температура повітря вночі та вдень знизиться до 4-7 морозу, на заході -8...-11. Найтепліше буде на крайньому півдні – від 1 морозу до 4 тепла удень.

У Києві також піде сніг, уночі та вдень від 9 до 11 морозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця поточного тижня погода в Україні збережеться морозною. Місцями по країні очікується до -21 градуса.