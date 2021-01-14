Синоптикиня сказала, де в Україні чекати найсильніших морозів

У п’ятницю, 15 січня, повітряна маса арктичного походження принесе в Україну справжні морози.

Як повідомила в Facebook народна синоптикиня Наталка Діденко, вже найближчої ночі температура повітря знизиться до -5…-12 градусів, найхолодніше – у північній частині країни. На Сході очікується -3…-7 градусів, у південній частині +1…-4 градуси.

Вдень також буде холодно і морозно. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах -4…-11 градусів, на Півдні 0…-3 градуси.

"На дорогах ожеледиця! Сніг підсипатиме періодично й нерівномірно, невеликий, максимум помірний", – зазначила вона.

До кінця тижня похолодання посилиться до нічних -15…-23 градусів, вдень очікується -10…-15 градусів.

У Києві п'ятниця буде холодною – очікується -10…-12 градусів. Вихідними та на початку наступного тижня морози в столиці зміцніють до нічних -15…-20 градусів.

Послаблення морозів очікується з 21 січня.

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