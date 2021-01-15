В Україні утримаються сильні морози: з'явився свіжий прогноз

В Україну прийшло різке похолодання, яке впродовж найближчих днів супроводжуватиметься сильними морозами. Так, 15-16 січня вночі стовпчики термометрів опустяться до -12...-18°С (у північних областях місцями до -21°С), а вдень до – -10...-16°С морозу.

Про це попередила пресслужба Укргідрометцентру. Така сама погода, за їхніми даними, збережеться майже на всій території України й 17-18 січня.

Тим часом, пресслужба Укравтодору наголосила, що 15 січня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій та Черкаській областях випало від 5 до 10 см снігу.

Через це покриття на багатьох дорогах державного значення мокре або засніжене. А на Дніпропетровщині та Миколаївщині взагалі місцями можлива ожеледиця.

Що стосується Українських Карпат, то там на перевальних ділянках сніг не припиняється вже другу добу – товщина його покриву досягла 10-35 см.

Як повідомляв OBOZREVATEL: