В Україні утримаються сильні морози: з'явився свіжий прогноз
В Україну прийшло різке похолодання, яке впродовж найближчих днів супроводжуватиметься сильними морозами. Так, 15-16 січня вночі стовпчики термометрів опустяться до -12...-18°С (у північних областях місцями до -21°С), а вдень до – -10...-16°С морозу.
Про це попередила пресслужба Укргідрометцентру. Така сама погода, за їхніми даними, збережеться майже на всій території України й 17-18 січня.
Тим часом, пресслужба Укравтодору наголосила, що 15 січня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій та Черкаській областях випало від 5 до 10 см снігу.
Через це покриття на багатьох дорогах державного значення мокре або засніжене. А на Дніпропетровщині та Миколаївщині взагалі місцями можлива ожеледиця.
Що стосується Українських Карпат, то там на перевальних ділянках сніг не припиняється вже другу добу – товщина його покриву досягла 10-35 см.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 січня у Карпатах збережеться сніголавинна небезпека третього рівня. Йдеться про високогір’я Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Що стосується снігу, то він йтиме в усіх областях, крім півдня України. Найтепліше цього дня буде на крайньому півдні – від -1 до +4
°С удень.
А найхолодніше, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, – у північній частині країни.