В Украине разработали мессенджер для военных: в чем его особенность

Государственная служба специальной связи и защиты информации разработала специальных мессенджер "Розмова" для Вооруженных сил Украины. Приложение подразумевает лучшую эффективность сохранения данных и любой информации.

На данный момент приложение находится на стадии тестирования. Об этом в интервью Forbes рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

По словам главы Госспецсвязи, мессенджер "Розмова" для ВСУ разрабатывали программисты из разных регионов Украины. Также Щиголь подчеркнул, что приложение в настоящее время проверяют на уровень защищенности и только после этого будет принято решение о целесообразности его использования.

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Кроме того, он рассказал, что украинским военнослужащим не рекомендуется пользоваться такими распространенными мессенджерами, как WhatsApp или Telegram. В то же время Щиголь отметил, что пока это только рекомендация, так как заставлять военных пользоваться определенными приложения и программами нельзя.

Вместе с тем глава Госспецсвязи говорит, что очень сложно проследить, какими именно приложениями пользуются военнослужащие в Украине.

Напомним, ранее Государственная служба специальной связи заявила, что неизвестные хакеры, которые в ночь на 14 января атаковали десятки вебресурсов правительства Украины и Дії, намеревались нанести им максимальный ущерб. Для этого киберпреступники использовали вайпер – программу для удаления информации без возможности дальнейшего ее восстановления.