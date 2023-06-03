В Украине проверили почти 5 тысяч укрытий: в МВД назвали количество закрытых

Полицейские, спасатели и представители местных органов власти провели проверку бомбоубежищ в Украине. Из 4800 укрытий 252 оказались закрыты, а еще 893 – непригодны к использованию.

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Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко, говорится в Telegram МВД. Правоохранители зафиксировали все нарушения.

"Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков", – добавил Клименко.

Он уточнил, что к ревизии были привлечены 5800 сотрудников. Проверки будут продолжаться и дальше.

Напомним: во время российской ракетной атаки на Киев 1 июня трое жителей столицы, среди которых 9-летняя девочка, погибли из-за того, что не смогли попасть в укрытие – помещение было закрыто. Виновному грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, теперь патрульные будут проверять, работают ли заведения, где можно укрыться от опасности.

"Объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, которое есть на карте города и будут проверять, открыты ли они. И оперативно будут передавать информацию городским службам", – резюмировал мэр.

Муж погибшей киевлянки Ярослав Рябчук рассказал OBOZREVATEL, что семья живет в подъезде дома рядом с поликлиникой и по ночам часто возникали проблемы с тем, чтобы попасть в укрытие.

"Охранника я уже нашел в укрытии. Он был с перегаром, он стоял и ничего не мог сказать. Да я и не спрашивал, когда твоя жена лежит в крови, что ты можешь у него спросить?" – в отчаянии рассказал Ярослав.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пообещал жесткую реакцию на трагический инцидент в Киеве, где во время ракетных обстрелов погибли три человека из-за того, что их не пустили в бомбоубежище. Глава государства прозрачно намекнул, кто именно понесет ответственность.

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