Три человека погибли в Киеве из-за закрытого укрытия: охранник был пьян и не открывал дверь

Жителей Деснянского района охранник не пускал в укрытие поликлиники №3 давно, а однажды люди уже попадали под обстрел. Киевляне жаловались на него, но в лечебном учреждении мер не предпринимали.

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Дочка бегала, а жена уже нет

В ночь на 1 июня жители Деснянского района во время воздушной тревоги пришли в поликлинику №3 на ул. Левицкого (бывшая Курчатова), где есть укрытие. Однако охранник не пустил их внутрь. Возле дверей находились семеро женщин, двое мужчин и трое детей.

Пока люди стучали в двери, осколки сбитой ракеты упали возле этой поликлиники. Погибла 33-летняя Наталья Вельченко, а также 34-летняя мама с 9-летней дочкой. Несколько человек ранены.

Муж погибшей Натальи Ярослав Рябчук рассказал нам, что семья живет в подъезде дома прямо рядом с поликлиникой.

"Мы постоянно ходили туда в укрытие. Вопросы возникали только ночью, тогда приходилось стучать в двери, чтобы нам открыли. В этот раз жена с дочкой побежали туда. Я смотрю в окно, они стоят возле дверей уже долго. Я выскочил, побежал к ним. Метров за десять до них они мне крикнули, чтобы я забежал с другой стороны поликлиники, постучал в окна, нашел охранника, потому что не открывают. Когда я забежал с другой стороны, в небе начались взрывы, один взрыв был очень сильный – и с неба посыпались осколки, мне тоже падало на голову. Я бросился к дверям, там моя дочь бегает, а жена уже нет", – описывает Ярослав.

Очевидцы рассказывают, что взрывом выбило входные двери в поликлинику и тогда только они смогли попасть внутрь. Но для троих погибших уже было слишком поздно.

"Охранника я уже нашел в укрытии. Он был с перегаром, он стоял и ничего не мог сказать. Да я и не спрашивал, когда твоя жена лежит в крови, что ты можешь у него спросить", – в отчаянии рассказывает Ярослав.

Наталья Вельченко, по словам мужа, была талантливой. Она сама родом из Черкасс, в последнее время работала мастером маникюра, а также занималась суши в "Ниндзя суши".

Люди часто вынужденно стояли возле дверей поликлиники

Жители близлежащих домов говорят, что это уже не первый случай, когда охрана поликлиники не пускает их в укрытие в ночное и вечернее время. Так, 30 марта более 10 человек поздно вечером во время воздушной тревоги прибежали в поликлинику, но двери оказались закрытыми.

Они в течение 40 минут стучали, охранник выглядывал, потом погасил свет в холле. Но двери так и не открывал.

Анна, жительница одного из ближайших домов, рассказала, что тогда, 30 марта, пришлось вызывать полицию.

"После этого, когда я приходила туда, все было нормально. Но буквально в этот понедельник мы остановили в холле поликлиники заведующую амбулаторией №7 Светлану Калиту. У нас были вопросы – почему закрыт второй выход из укрытия. А также нас интересовало, почему закрыли туалет на 1 этаже, поскольку в самом укрытии туалет в ужасном состоянии. Также пожаловались на охранника, который недоволен тем, что мы пользуемся укрытием. На что нам ответили, что нужно обращаться в приемную на ул. Матеюка к Шувалей", – говорит Анна.

Очевидцы добавляют, что пожилой мужчина называл людей бездельниками, уверял, что ночью они сидят в подвале, а днем отсыпаются.

Анна рассказывает, что ее мама звонила в ту приемную, говорила с секретарем. Затем оттуда маме перезвонили и сообщили, что это укрытие работает только в часы, когда работает поликлиника. А в ночное время оно не является укрытием.

Также Анна добавляет, что другие жители жаловались, что часто им долго приходилось стучать в закрытые двери, прежде чем охранник их пустит. Хотя сигнал воздушной тревоги срабатывает в самом здании и не слышать его он не может.

Жильцы отмечают, что если на Киев летят "шахеды" или крылатые ракеты, то еще есть время дойти до поликлиники и простоять в ожидании, когда охранник соизволит их пустить. Но когда летят баллистические ракеты (как это было 1 июня), то у тебя не более 5-7 минут, чтобы спрятаться.

Глава Деснянского района Дмитрий Ратников в Facebook написал, что по сообщению директора поликлиники №3, сотрудник ночной смены открыл центральный вход. Часть жителей оказалась в укрытии, часть нет.

Однако люди возмущены таким заявлением, они настаивают на том, что в районе с этим укрытием большая проблема, и они уже не раз жаловались и писали заявления по этому поводу.

"В панельных домах есть подвалы, но мы боимся туда идти, поскольку от удара ракеты дом может просто рассыпаться и нас там завалит. В этой поликлинике более надежное укрытие, там много помещений, есть запасной выход, есть где посидеть", – говорит Анна.

Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что в ситуации разбираются.

Охранник поликлиники уже задержан полицией, сейчас он в больнице. Городская власть продолжает заявлять, что охранник якобы пытался открыть двери, но не успел. Начальник департамента безопасности КГВА Роман Ткачук заявил, что мужчина получил контузию от взрыва.

Правоохранители по факту случившегося открыли два производства – ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность) и по статье об оставлении людей в опасности.

Это не первый случай

К сожалению, ситуация с закрытыми бомбоубежищами в Киеве, да и в других городах Украины не редкость.

В понедельник, 29 мая, во время воздушной тревоги днем, когда на Киев летело 11 "Искандеров", охранник подземной парковки возле Киевского велотрека на ул. Липинского не пускал женщин на парковку.

В других городах люди сообщают, что во время тревоги вынуждены бегать по улицам в поисках открытых дверей в укрытия.