'Может быть нокаут': Зеленский пообещал жесткую реакцию на закрытое бомбоубежище в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал жесткую реакцию на трагический инцидент в Киеве, где во время ракетных обстрелов погибли три человека из-за того, что их не пустили в бомбоубежище. Глава государства прозрачно намекнул, кто именно понесет ответственность.

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Владимир Зеленский заявил, что реакция властей на инцидент будет жесткой. Об этом президент заявил во время пресс-конференции по результатам саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

Отвечая на вопрос о том, какой будет его реакция по возвращении в Киев на трагический случай с закрытым бомбоубежищем, Зеленский сказал:

"Все будут отвечать. Реакция будет твердой."

На уточняющий вопрос, есть ли конкретные люди, отвечающие за случившееся, Зеленский отметил: "Очень конкретные люди".

Президент также отметил, что "нужно, чтобы еще и местные власти включали голову".

"У нас сегодня была трагедия. Люди не попали в укрытие. Но мы сейчас вернемся и поставим голову на место, обязательно", – добавил глава государства.

Зеленский отметил, что вернувшись в Украину, разберется с деталями инцидента.

"Разберемся, обязательно виноваты будут отвечать за то, что люди упустили возможность попасть в бомбоубежище и, к сожалению, погибли. У нас якобы в России этих врагов мало, у нас есть, видите ли, еще и внутренние", – сказал он.

Уже после того, как пресс-конференция была объявлена закрытой, президент добавил еще одну фразу, которой намекнул на ответственность местных властей.

"Сказал бы так: может быть нокаут", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за закрытого укрытия погибли три человека. Охранник был под хмельком и не открыл дверь поликлиники, в которой находится бомбоубежище.

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