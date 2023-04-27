В Украине произошло землетрясение: где зафиксировали толчки

Землетрясение магнитудой 2,2 по шкале Рихтера произошло в Закарпатье. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки 27 апреля 2023 года в 13:34:53.

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Об этом сообщает Главный центр специального контроля. Землетрясение было зарегистрировано в 7 км западнее г. Яремче, Ивано-Франковской области, на глубине 3 км.

По классификации такое землетрясение относится к "чуть ощутимым". Такой силы колебания ощущают только отдельные люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

По информации Главного центра специального контроля, подобное по силе землетрясение было зарегистрировано в этом же районе 12 апреля 2023 года, магнитудой 2,5.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейсмолог сделал прогноз, возможны ли в Украине мощные землетрясения. Так, в Национальной академии наук считают, что землетрясения рано или поздно коснутся всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 3,3. По расчетам, оно не несет угрозы для населения, хотя по классификации и относится к сильно ощутимым.

Также мощное землетрясение недавно было зафиксировано на Гавайях. Подземные толчки спровоцировали новые выбросы вулкана Килауэа.

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