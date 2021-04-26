В Украине продолжится похолодание с дождями и снегом: появился прогноз на новый циклон

В Украине во вторник, 27 апреля, снова будет холодная погода. Так, в большинстве регионов ожидаются заморозки на почве и в воздухе, дожди и даже снег.

Об этом предупредила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, а на юге и востоке +10...+14 градусов.

"27 апреля атмосфера попортит весенние нервы западным и северо-восточным областям – вероятность снега. Между прочим, сейчас, утром, где-то на Черкасщине, Полтавщине и Киевщине лепит мокрый снег! Днем во вторник вырвется к нам еще и циклон с юга", – подчеркнула метеоролог.

Он спровоцирует сильные дожди на Одесщине, Николаевщине, Херсонщине, местами в центральных областях. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Что касается Киева, то в столице 27 апреля ночью также ожидаются заморозки, днем воздух прогреется примерно до +10 градусов. Вероятность осадков низкая. Повышение температуры в городе предполагается с 28-29 апреля.

"По многочисленным пожеланиям украинцев во второй половине недели наконец потеплеет. Как раз накануне Пасхи. Однако подтянутся хотя и теплые, однако дожди. Потепление уже скоро", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Укргидрометцентр также предупредил о ночных заморозках 26 и 27 апреля. Поэтому синоптики объявили І и ІІ уровень опасности в ряде областей.