В Украине объявили о сильных заморозки: какие регионы затронут

Синоптики предупредили украинцев о существенном изменении погоды – многим регионам грозят ночные заморозки.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра. Отмечается, что такая ситуация будет сохраняться в течение 26-27 апреля.

"Ночью 26-27 апреля в большинстве областей сильные заморозки в воздухе 0-3°С (II уровень опасности, оранжевый). В южных, восточных, 26 апреля и в центральных областях – заморозки на поверхности почвы 0-5°С (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля, погода в Украине будет дождливой и прохладной по всей территории. Температура воздуха днем будет колебаться от 7 до 14 градусов тепла, а ночью – от 1 до 6 градусов тепла. На севере и западе – до 3 градусов мороза.

Кроме того, синоптики предупредили, что заморозки в Украине будут наблюдаться до конца апреля, а на Пасху вообще возможен снег. Это связано с запахом холодного арктического воздуха с северо-запада.

В целом погодные качели будут продолжаться до мая, а стабильное тепло придет после периода дождей с грозами.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач считает, что в конце апреля температура начнет подниматься и на Пасху в Украине будет преимущественно теплая погода.