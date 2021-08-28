Самолет внезапно вышел на рулежку: выяснились новые детали 'захвата' украинского самолета в Кабуле

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прояснил ситуацию с инцидентом, когда якобы произошел захват украинского самолета в Кабуле (Афганистан). По его словам, самолет развернули в воздухе, чтобы забрать оставшихся украинцев.

Об этом глава МИД рассказал в эфире "Украина 24". Дипломат отметил, что частная авиакомпания нарушила договоренности.

"Самолету говорят: в 06:00 к вам подвезут группу пассажиров, ждите – и вы вылетаете. Но ночь, все же бегают, ищут какие-то возможности вылететь... Самолет внезапно выходит на рулежку (движение самолета на земле – Ред.) и вылетает без наших граждан", – сказал министр.

Дипломат добавил, что самолет развернули из-за того, что на борту не было украинцев. С его слов, в самолете были только "родственники и члены семей".

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Также Кулеба признал, что эвакуация людей из Кабула была очень сложной в его профессиональной деятельности. Он рассказал о "страшных проблемах", когда люди буквально штурмовали самолет, а бортпроводники закрывали двери, чтобы не пропустить внутрь толпу.

Кроме того, офицеры афганской разведки выхватывали из толпы украинских граждан, чтобы те смогли попасть на борт.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД, который ранее вылетел из Кабула – столицы захваченного талибами Афганистана. На борту были и украинцы, и иностранные граждане.