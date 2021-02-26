В Украине прибавилось 8 тыс. больных COVID-19: какие регионы в лидерах за сутки

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Коронавирус в Украине

На утро 26 февраля в Украине количество заражений коронавирусом выросло до 1 333 844, поскольку за прошедшие сутки этот диагноз поставили еще 8003 украинцам. Среди новых больных – 475 детей и 312 медиков.

Жертвами COVID-19 стали 25 742 гражданина (+146), в то же время 1 163 555 побороли болезнь (+4244). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 857, г. Киев – 748, в Винницкой – 738, Черновицкой – 638, Киевской – 548 и Закарпатской областях – 515. Также за сутки в больницы госпитализировали 2762 инфицированных.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 748 случаев;

  • Винницкая область – 738 случаев;

  • Волынская область – 219 случаев;

  • Днепропетровская область – 421 случай;

  • Донецкая область – 136 случаев;

  • Житомирская область – 455 случаев;

  • Закарпатская область – 515 случаев;

  • Запорожская область – 120 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 857 случаев;

  • Киевская область – 548 случаев;

  • Кировоградская область – 43 случая;

  • Луганская область – 31 случай;

  • Львовская область – 474 случая;

  • Николаевская область – 150 случаев;

  • Одесская область – 319 случаев;

  • Полтавская область – 111 случаев;

  • Ривненская область – 133 случая;

  • Сумская область – 160 случаев;

  • Тернопольская область – 305 случаев;

  • Харьковская область – 331 случай;

  • Херсонская область – 32 случая;

  • Хмельницкая область – 262 случая;

  • Черкасская область – 127 случаев;

  • Черновицкая область – 638 случаев;

  • Черниговская область – 130 случаев.

В этой статистике традиционно отсутствует информация о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины и Крыма.

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