В Украине прибавилось 8 тыс. больных COVID-19: какие регионы в лидерах за сутки

На утро 26 февраля в Украине количество заражений коронавирусом выросло до 1 333 844, поскольку за прошедшие сутки этот диагноз поставили еще 8003 украинцам. Среди новых больных – 475 детей и 312 медиков.

Жертвами COVID-19 стали 25 742 гражданина (+146), в то же время 1 163 555 побороли болезнь (+4244). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 857, г. Киев – 748, в Винницкой – 738, Черновицкой – 638, Киевской – 548 и Закарпатской областях – 515. Также за сутки в больницы госпитализировали 2762 инфицированных.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 748 случаев;

Винницкая область – 738 случаев;

Волынская область – 219 случаев;

Днепропетровская область – 421 случай;

Донецкая область – 136 случаев;

Житомирская область – 455 случаев;

Закарпатская область – 515 случаев;

Запорожская область – 120 случаев;

Ивано-Франковская область – 857 случаев;

Киевская область – 548 случаев;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 31 случай;

Львовская область – 474 случая;

Николаевская область – 150 случаев;

Одесская область – 319 случаев;

Полтавская область – 111 случаев;

Ривненская область – 133 случая;

Сумская область – 160 случаев;

Тернопольская область – 305 случаев;

Харьковская область – 331 случай;

Херсонская область – 32 случая;

Хмельницкая область – 262 случая;

Черкасская область – 127 случаев;

Черновицкая область – 638 случаев;

Черниговская область – 130 случаев.

В этой статистике традиционно отсутствует информация о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины и Крыма.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL: