В Украине прибавилось 8 тыс. больных COVID-19: какие регионы в лидерах за сутки
На утро 26 февраля в Украине количество заражений коронавирусом выросло до 1 333 844, поскольку за прошедшие сутки этот диагноз поставили еще 8003 украинцам. Среди новых больных – 475 детей и 312 медиков.
Жертвами COVID-19 стали 25 742 гражданина (+146), в то же время 1 163 555 побороли болезнь (+4244). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 857, г. Киев – 748, в Винницкой – 738, Черновицкой – 638, Киевской – 548 и Закарпатской областях – 515. Также за сутки в больницы госпитализировали 2762 инфицированных.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 748 случаев;
Винницкая область – 738 случаев;
Волынская область – 219 случаев;
Днепропетровская область – 421 случай;
Донецкая область – 136 случаев;
Житомирская область – 455 случаев;
Закарпатская область – 515 случаев;
Запорожская область – 120 случаев;
Ивано-Франковская область – 857 случаев;
Киевская область – 548 случаев;
Кировоградская область – 43 случая;
Луганская область – 31 случай;
Львовская область – 474 случая;
Николаевская область – 150 случаев;
Одесская область – 319 случаев;
Полтавская область – 111 случаев;
Ривненская область – 133 случая;
Сумская область – 160 случаев;
Тернопольская область – 305 случаев;
Харьковская область – 331 случай;
Херсонская область – 32 случая;
Хмельницкая область – 262 случая;
Черкасская область – 127 случаев;
Черновицкая область – 638 случаев;
Черниговская область – 130 случаев.
В этой статистике традиционно отсутствует информация о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины и Крыма.
Новость дополняется...
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 февраля в регионах Украины продолжилась вакцинация против COVID-19, за два дня прививки получили более тысячи граждан.
Почти ежедневно в стране к инфицированным COVID-19 добавляются сотни детей и медиков. Однако глава Минздрава Максим Степанов говорит, что заболеваемость среди врачей уменьшилась вчетверо.
Специалисты с известной немецкой клиники "Шарите" проверили, есть ли в Украине новые мутировавшие штаммы коронавируса.
Сейчас многие страны ввели дополнительные карантинные ограничения на въезд иностранцев. О том, куда украинцы в 2021 году могут путешествовать с прохождением нескольких тестов, а куда попасть будет не просто – читайте в материале.