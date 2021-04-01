В Украине превышен порог госпитализаций из-за COVID-19: в каких регионах ситуация хуже всего
В Украине за минувшие сутки в больницы попали еще 5160 пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Уровень таких госпитализаций почти во всех областях превысил предельный показатель, к тому же в некоторых даже более чем вдвое.
Обновленные данные содержатся на портале СОТА от аппарата СНБО. Из-за вспышки COVID-19 и напряженной ситуации с койко-местами Министерство здравоохранения (Минздрав) рекомендовал не менять перечень зон карантина.
Так, в наихудшей "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
К "оранжевой" зоне принадлежат Винниччина, Волынь, Днепропетровщина, Донетчина, Запорожье, Кировоградщина, Луганщина, Полтавщина, Ривненщина, Тернопольщина, Харьковщина, Хмельнитчина и Черкасщина. А единственной "желтой" в Украине есть только Херсонщина.
По состоянию на 1 апреля в COVID-больницах страны заняты 45 832 койко-места из 76 856, что составляет 59,6%. В большинстве "красных" и "оранжевых" регионов зафиксирован высокий уровень загруженности койко-мест с подведенным кислородом – средний показатель 53%, 1358 (-9 за сутки) пациентов в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ.
Также там превышен показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 в течение последних трех дней. В частности, 31 марта больше всего их было в Хмельницкой области – 122,2 (при норме 60 на 100 тысяч населения), Житомирской – 118,8, Винницкой – 113,4 и в Киеве – 110,1.
В регионах, где ситуация наиболее напряженная, кровати с кислородом заняты так:
г. Киев – 83,1%;
Житомирская область – 71,1%;
Львовская область – 70,9%;
Киевская область – 70,2%;
Николаевская область – 69,9%;
Одесская область – 65,4%;
Хмельницкая область – 64,4%;
Сумская область – 63,4%.
Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии:
Закарпатская область – 80,9%;
г. Киев – 79,5%;
Днепропетровская область – 79,5;
Сумская область – 78,2%;
Харьковская область – 78%;
Львовская область – 77,6%.
Больше всего госпитализированных пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), зафиксировано в Киеве – 220 (+9), на Харьковщине – 136 (-14), Винниччине – 88 (-5), Ивано-Франковщине – 87 (-2), Львовщине – 74 (-2), Житомирщине – 71 (-4).
Статистика по регионам:
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что глобально ситуация с коронавирусом в Украине до сих пор не улучшилась. Поэтому в течение ближайших недель стоит ожидать роста статистики по заболеваемости.
В Украине за сутки 31 марта от последствий коронавирусной инфекции умер еще 421 пациент – прирост составляет 3,44%. Это наибольшее количество летальных случаев от этой болезни, которое было зафиксировано в стране за время пандемии.