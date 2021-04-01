В Украине превышен порог госпитализаций из-за COVID-19: в каких регионах ситуация хуже всего

В Украине за минувшие сутки в больницы попали еще 5160 пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Уровень таких госпитализаций почти во всех областях превысил предельный показатель, к тому же в некоторых даже более чем вдвое.

Обновленные данные содержатся на портале СОТА от аппарата СНБО. Из-за вспышки COVID-19 и напряженной ситуации с койко-местами Министерство здравоохранения (Минздрав) рекомендовал не менять перечень зон карантина.

Так, в наихудшей "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

К "оранжевой" зоне принадлежат Винниччина, Волынь, Днепропетровщина, Донетчина, Запорожье, Кировоградщина, Луганщина, Полтавщина, Ривненщина, Тернопольщина, Харьковщина, Хмельнитчина и Черкасщина. А единственной "желтой" в Украине есть только Херсонщина.

По состоянию на 1 апреля в COVID-больницах страны заняты 45 832 койко-места из 76 856, что составляет 59,6%. В большинстве "красных" и "оранжевых" регионов зафиксирован высокий уровень загруженности койко-мест с подведенным кислородом – средний показатель 53%, 1358 (-9 за сутки) пациентов в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ.

Также там превышен показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 в течение последних трех дней. В частности, 31 марта больше всего их было в Хмельницкой области – 122,2 (при норме 60 на 100 тысяч населения), Житомирской – 118,8, Винницкой – 113,4 и в Киеве – 110,1.

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, кровати с кислородом заняты так:

г. Киев – 83,1%;

Житомирская область – 71,1%;

Львовская область – 70,9%;

Киевская область – 70,2%;

Николаевская область – 69,9%;

Одесская область – 65,4%;

Хмельницкая область – 64,4%;

Сумская область – 63,4%.

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии:

Закарпатская область – 80,9%;

г. Киев – 79,5%;

Днепропетровская область – 79,5;

Сумская область – 78,2%;

Харьковская область – 78%;

Львовская область – 77,6%.

Больше всего госпитализированных пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), зафиксировано в Киеве – 220 (+9), на Харьковщине – 136 (-14), Винниччине – 88 (-5), Ивано-Франковщине – 87 (-2), Львовщине – 74 (-2), Житомирщине – 71 (-4).

Статистика по регионам:

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