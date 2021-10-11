В Украине появилась крупнейшая в Восточной Европе точка доступа к архиву свидетельств о Холокосте и "коллекции Спилберга"

Крупнейшая в Восточной Европе точка доступа к архиву устных историй о Холокосте появилась в Украине. Теперь прослушать и в большинстве случаев посмотреть более 60 тысяч интервью с преследуемыми во времена Холокоста евреями и свидетелями этой трагедии, которые были записаны за последние десятилетия и хранятся в архивах по всему миру, можно, обратившись в Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Доступны видео- и аудиозаписи из так называемой "коллекции Спилберга", Фортунофф-видеоархива, из архива Яд Вашем и собственной коллекции устных историй Мемориального центра.

Эта точка доступа будет первой на постсоветском пространстве, и по масштабам её можно сравнить с коллекцией музея польских евреев Полин. Всего в мире насчитывается до 10 крупных архивов с устными историями о геноциде европейских евреев, отметила руководитель проекта "Голоса. Свидетельство о Холокосте в Украине" Мемориального центра, доктор исторических наук, профессор кафедры украиноведения философского факультета Харьковского национального университета им. Каразина, председатель Украинской ассоциации устной истории Гелинада Гринченко.

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"Наша точка доступа позволила собрать вместе воспоминания о Холокосте на украинских землях, которые были записаны ранее и рассеяны по разным ​​зарубежным архивам. Сейчас это особенно важно, ведь с каждым днём свидетелей трагических событий становится всё меньше, – подчеркнула Гелинада Гринченко. – Устная история стала популярной после окончания Второй мировой войны как метод, направленный на фиксацию воспоминаний, которые иным способом никогда бы не были записаны. Это запись рассказов простых людей, которые пережили исторические события, но сами врядли когда-либо написали бы воспоминания или мемуары".

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" является партнером и предоставляет полный доступ к архиву визуальной истории Фонда Шоа Университета Южной Калифорнии, который также известен как "коллекция Спилберга".

Это крупнейшая в мире цифровая коллекция устной истории, которая насчитывает свыше 55 тысяч видеоинтервью с жертвами и свидетелями Холокоста и других геноцидов. Из них – 3400 интервью были записаны в Украине и за её пределами с людьми, которые непосредственно подверглись преследованию во времена войны или были свидетелями геноцида евреев на украинских территориях. Начало коллекции было положено благодаря интервью, которые режиссёр Стивен Спилберг записывал, работая над фильмом "Список Шиндлера". Позже эта инициатива переросла в масштабный устноисторический проект.

Кроме того, Мемориальный центр предлагает полный доступ к Фортунофф-видеоархиву (Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies), который содержит более 4 тысяч интервью очевидцев, а также к свидетельствам о трагедии Бабьего Яра, переданным в пользование из архива Мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем.

С 2018 Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" реализует собственный устноисторический проект "Голоса" – самую масштабную инициативу по записи устных свидетельств о Холокосте в Украине. В её рамках уже во всех областях Украины были записаны свыше 1600 интервью. Рассказчики проекта – уцелевшие, преследуемые во времена геноцида евреев, их потомки и свидетели событий. А также люди, которые в послевоенное время в той или иной мере пытались увековечить память о Холокосте в Украине.

По словам Гелинады Гринченко, благодаря проекту "Голоса" историкам удалось обнаружить неизвестные ранее факты. "В Запорожской области наша команда установила неизвестное ранее место массового расстрела и захоронения евреев. В других регионах были записаны истории о преследованиях детей, рожденных в смешанных браках, где один из родителей был еврейского происхождения. Нацисты охотились за этими детьми, убивали их. Это страшные истории. И они нашли подтверждение в архивных документах", – рассказала она.

Чтобы получить доступ к архиву устных историй, необходимо написать заявку на электронную почту: oralhistory@babynyar.org