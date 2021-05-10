В Украине попрощались с двумя погибшими воинами ВСУ. Фото

В понедельник, 10 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области и на Полтавщине простились с двумя погибшими на Донбассе воинами ВСУ.

В Кривом Роге в последний путь провели бойца Дмитрия Товчигречка, передает "Первый городской". Траурная процессия прошла на кладбище "Северное" в Терновском районе.

Проститься с бойцом пришло более 200 человек: бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", в составе которой служил воин; его друзья, знакомые, представители общественных организаций, власти.

Дмитрий Товчигречка был механиком-водителем механизированного батальона. В рядах ВСУ служил с января 2021 года, это была его первая ротация. Погиб от множественных осколочных ранений 6 мая, когда позиции бригады из гранатомета обстреляли террористы "Л/ДНР".

Украинскому защитнику было 37 лет. У него остались мама, жена и двое детей. Погибшего посмертно наградили знаком отличия "За заслуги перед городом" III степени.

В связи с гибелью героя 10 мая в Кривом Роге объявлен траурным днем.

В селе Ялинцы Кременчугского района попрощались с бойцом 24-го отдельного штурмового батальона 53-й отдельной механизированной бригады Юрием Опришко.

Украинского воина подстрелили еще 9 апреля, вражеский снайпер ранил его в голову. Бойца госпитализировали в Мариуполь, а после доставили во Львов. Врачи боролись за его жизнь, но 7 мая Опришко умер. У него осталась жена, 12-летний сын и 4-летняя дочь.

Напомним, что в городе Коростень Житомирской области 9 мая попрощались с 22-летним военным разведчиком 58-й бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергеем Коробцовым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Умани жены и матери погибших на Донбассе снялись в фотосессии с формой воинов.