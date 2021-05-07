На Донбассе убили еще одного защитника Украины, перед смертью он просил прощения у жены: подробности

Марина Петик
Марина Петик
Расследования
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На Донбассе убили еще одного защитника Украины, перед смертью он просил прощения у жены: подробности

Украина продолжает нести потери на Донбассе. Накануне от пуль российско-оккупационных войск погиб 37-летний боец из Днепропетровской области Дмитрий Товчигречко. Это была его первая ротация и он успел прослужить всего три месяца.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Обещал жене позвонить, но не успел

До того, как попасть на фронт, Дмитрий почти 20 лет проработал газорезчиком в Кривом Роге на предприятии РОФ-1.

"Он был работяга, скромный и очень добрый. Своих детей у него с женой Галиной не было, но он очень любил племянника, моего сына. Когда мы приезжали в гости, то он много времени проводил с ним, покупал ему машинки, подарки, он был очень добрым", – рассказывает сестра супруги Дмитрия Татьяна.

До того как подписать контракт Дмитрий работал газорезчиком

Со своей женой Дмитрий познакомился много лет назад. Семья жила дружно, но так случилось, что они разошлись. Однако через полтора года мужчина вновь вернулся к своей Галине.

"Он переживал из-за того, что так случилось, и очень хотел загладить свою вину. Он мечтал о том, что со временем сможет купить им квартиру, сделает там ремонт, они поедут отдыхать на море. 6 мая утром он позвонил Гале. Снова просил прощения. Интересовался родственниками, как у них дела. И обещал, что выйдет на связь вечером. Но так и не успел. Вскоре Гале позвонили из части и сообщили, что Дима погиб", – расстраивается родственница.

Пред гибелью Дмитрий звонил супруге
"Жизнь его потрепала"

Дмитрий увлекался рыбалкой и на его страницах в социальных сетях опубликовано много фотографий, на которых он показывал свой улов.

"Он очень любил с женой и друзьями отправляться на природу, порыбачить. Для него было даже неважно, наловит он рыбы, или нет. Главное провести время с родными на природе, посидеть, поговорить о жизни", – вспоминает Татьяна.

Дмитрий любил ездить на рыбалку

Военные, с которыми Дмитрий служил в одной бригаде, говорят, что он был молчаливым, не очень любил разговаривать. Но от заданий никогда не отказывался. "Видно, что жизнь его потрепала", – говорит боец с позывным "Тихон".

Он рассказал как боец погиб: "Обстрел начался средь бела дня. Бойцы спокойно чистили окопы. Враг выждал, когда ребята остановились и спокойно разговаривали. И атаковал. Раздался хлопок, потом еще один. Наш медик сразу бросился оказывать помощь. Дмитрия вынесли на носилках, он был еще жив, у него были открыты глаза. А когда его стали перевязывать, то он откинул голову и все…"

Боец погиб, когда чистил окопы

Также был ранен еще один воин, Максим. Ему пуля прошила грудь и повредила легкое. Даже армейский жетон застрял в груди. Его отправили в Харьков и уже прооперировали.

Похоронят Дмитрия в родном Кривом Роге в понедельник, 10 мая.

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