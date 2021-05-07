На Донбассе убили еще одного защитника Украины, перед смертью он просил прощения у жены: подробности
Украина продолжает нести потери на Донбассе. Накануне от пуль российско-оккупационных войск погиб 37-летний боец из Днепропетровской области Дмитрий Товчигречко. Это была его первая ротация и он успел прослужить всего три месяца.
Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.Обещал жене позвонить, но не успел
До того, как попасть на фронт, Дмитрий почти 20 лет проработал газорезчиком в Кривом Роге на предприятии РОФ-1.
"Он был работяга, скромный и очень добрый. Своих детей у него с женой Галиной не было, но он очень любил племянника, моего сына. Когда мы приезжали в гости, то он много времени проводил с ним, покупал ему машинки, подарки, он был очень добрым", – рассказывает сестра супруги Дмитрия Татьяна.
Со своей женой Дмитрий познакомился много лет назад. Семья жила дружно, но так случилось, что они разошлись. Однако через полтора года мужчина вновь вернулся к своей Галине.
"Он переживал из-за того, что так случилось, и очень хотел загладить свою вину. Он мечтал о том, что со временем сможет купить им квартиру, сделает там ремонт, они поедут отдыхать на море. 6 мая утром он позвонил Гале. Снова просил прощения. Интересовался родственниками, как у них дела. И обещал, что выйдет на связь вечером. Но так и не успел. Вскоре Гале позвонили из части и сообщили, что Дима погиб", – расстраивается родственница.
Дмитрий увлекался рыбалкой и на его страницах в социальных сетях опубликовано много фотографий, на которых он показывал свой улов.
"Он очень любил с женой и друзьями отправляться на природу, порыбачить. Для него было даже неважно, наловит он рыбы, или нет. Главное провести время с родными на природе, посидеть, поговорить о жизни", – вспоминает Татьяна.
Военные, с которыми Дмитрий служил в одной бригаде, говорят, что он был молчаливым, не очень любил разговаривать. Но от заданий никогда не отказывался. "Видно, что жизнь его потрепала", – говорит боец с позывным "Тихон".
Он рассказал как боец погиб: "Обстрел начался средь бела дня. Бойцы спокойно чистили окопы. Враг выждал, когда ребята остановились и спокойно разговаривали. И атаковал. Раздался хлопок, потом еще один. Наш медик сразу бросился оказывать помощь. Дмитрия вынесли на носилках, он был еще жив, у него были открыты глаза. А когда его стали перевязывать, то он откинул голову и все…"
Также был ранен еще один воин, Максим. Ему пуля прошила грудь и повредила легкое. Даже армейский жетон застрял в груди. Его отправили в Харьков и уже прооперировали.
Похоронят Дмитрия в родном Кривом Роге в понедельник, 10 мая.
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