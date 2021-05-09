На Житомирщине простились с погибшим на Донбассе молодым воином ВСУ. Фото

В городе Коростень Житомирской области 9 мая простились с 22-летним военным разведчиком 58-й бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергеем Коробцовым.

Провести в последний путь участника войны на Донбассе, который 6 мая погиб от пули вражеского снайпера, пришли тысячи людей. Об этом сообщают УНИАН и "Коростень.today" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в центре города собрались не только родные, близкие и друзья Героя, но и неравнодушные жители. Слова глубокого соболезнования выразили местные чиновники.

Кроме этого, матери погибшего воина вручили грамоту почета и скорби.

Отметим: Сергей Коробцов родился в 1998 году. В 2013-м он закончил Учебно-воспитательный комплекс №12 в Коростене. Парень прошел обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами и подписал контракт на службу в рядах украинской армии.

Воин погиб вблизи населенного пункта Новотроицкое на Денетчине. Российский снайпер попал в прибор ночного видения Сергея. У погибшего Героя остались жена и маленький сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая на Донбассе также погиб 37-летний старший солдат 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Дмитрий Товчигречка. Мужчина был родом из Кривого Рога. Он потерпел смертельное осколочное ранение при вражеском обстреле с РПГ и стрелкового оружия.