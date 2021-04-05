Стало известно о гибели защитника Украины на Донбассе от пули снайпера

В зоне ООС на Донбассе в понедельник, 5 апреля, погиб украинский защитник.

Об этом в Facebook сообщил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По его данным, боец погиб в результате выстрела снайпера.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" уточнила, что трагедия случилась неподалеку Авдеевки. Там вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Они осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, рассказала пресс-служба в Facebook.

"Военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на старания врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось", – говорится в сообщении.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.

Ветеран АТО, журналист Мирослав Гай также сообщил о потери Украины на Донбассе. "Война продолжается", – написал он на своей Facebook-странице вечером в понедельник.

Отметим, что пресс-служба ООС о гибели пока не сообщала. По состоянию на 17:00 понедельника было известно об одном нарушении режима прекращения огня на линии фронта со стороны российско-оккупационных войск (в районе Новоалександровки) за сутки.

Противник открывал огонь со стрелкового оружия. Тогда сообщалось, что боевых потерь среди воинов Вооруженных сил Украины не было.

Как ранее писал OBOZREVATEL, погибшим 3 апреля на Донбассе в результате подрыва на мине оказался воин ВСУ из Луцка Сергей Сулима. Именно он с медиком Светланой Землиной 26 марта спасал под обстрелом побратимов, раненных под Шумами.