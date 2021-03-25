В Украину отправили первую партию китайской вакцины против COVID-19

В Украину 25 марта отправили груз с вакциной против коронавируса, которую разработала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech.

Первая партия препарата CoronaVac уже скоро будет в стране. Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Китайской Народной Республике и в Монголии.

"Благодаря настойчивым усилиям посольства 25 марта в Украину была отправлена партия из заказанных Украиной 1,915 млн вакцины против COVID-19 CoronaVac компании Sinovac Biotech", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта зарегистрирована Минздравом Украины, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив ее эффективность и безопасность.

Она сейчас уже широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и т. д.

Напомним: 10 марта Министерство здравоохранения подтвердило регистрацию в Украине вакцины CoronaVac от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Это был третий такой препарат, одобренный для использования в Украине.

В фармацевтической компании "Лекхим" отмечали, что в целом страна должна получить 5 млн доз этой вакцины в первом полугодии 2021 года.

Ранее в китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech признали, что их вакцина против коронавируса CoronaVac продемонстрировала эффективность в среднем 50,38% на третьей фазе клинических испытаний в трех странах мира. Председатель правления и главный исполнительный директор компании Инь Вэйдун заверил: это говорит о том, что она может обеспечить широкий спектр защиты от различных штаммов.

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