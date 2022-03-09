В Украине официально разрешили гражданским уничтожать оккупантов: закон

В Украине вступил в силу закон, разрешающий гражданским украинцам убивать российских захватчиков. Документ действует на период военного времени.

Об этом говорится на сайте ВРУ. Законом "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" предусмотрено, что украинцы, а также иностранцы, находящиеся на территории нашей страны на законных основаниях, могут участвовать в отпоре оккупантов, применяя огнестрельное оружие.

Оружие и боеприпасы к нему можно получить в соответствии с порядком и требованиями, установленными МВД Украины. Также можно использовать свое собственное огнестрельное оружие. К ней относится наградное и спортивное (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), а также охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное оружие и боевые припасы к нему.

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Применение огнестрельного оружия гражданскими осуществляется аналогично применению оружием военнослужащими.

Закон также предусматривает, что полученное огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы следует сдать в органы Нацполиции Украины не позднее 10 дней после прекращения или отмены действия военного положения в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр внутренних дел Арсен Аваков показал "адскую" статистику потерь оккупантов в Украине. Он предупредил оккупантов, что их судьба в нашей стране не обещает им ничего хорошего.