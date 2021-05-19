В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие регионы "накроет"

На среду, 19 мая, в Украине объявили штормовое предупреждение І уровня опасности. Причиной стали опасные метеорологические явления погоды, в частности, сильный ветер.

Он преимущественно ожидается на западе, юге и востоке страны. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 19 мая в западных, днем в южных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Такая метеорологическая ситуация будет наблюдаться на Волыни, Ривненщине, Львовщине, Тернопольщине, Хмельнитчине, Закарпатье, Ивано-Франковщине и Буковине. Кроме этого, на Одесщине, Николаевщине, Херсонщине, Запорожье и в Крыму.

А столицу страны Киев утром среды накрыл туман, видимость составляла 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Что касается погоды, то она 19 мая в Украине отметится циклонами, которые продолжит заливать регионы осадками. Синоптики спрогнозировали, что ветер в этот день предполагается северо-западный. А на территориях Черниговской, Полтавской, части Киевской и Черкасской областей, местами в самом Киеве и на севере Днепропетровской области – южных направлений, умеренный, при грозе возможны и шквалы и град.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяны Адаменко, до 23 мая погода в Украине будет довольно неустойчивой, летнего тепла ждать пока не придется, но ночи станут теплее. Периодически в разных областях страны пройдут дожди, но уже к воскресенью они прекратятся.