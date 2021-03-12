В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы затронет

В пятницу, 12 марта, на территории Украины объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, во всех областях, кроме восточных, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В Карпатах порывы ветра 30-35 м/с, метель.

На дорогах страны, кроме юго-востока, ожидается гололедица.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, 13-14 марта на большей части территории Украины ожидается повышение температуры на 3-9 градусов и ослабление ветра.

Что касается осадков, то они будут идти и в субботу, кроме восточных и западных областей. В воскресенье дождь и мокрый снег должны прекратиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко отметила, что ухудшение погоды в Украине 12 марта будет вызвано приходом циклона с атмосферными фронтами.

А ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что весь март будет переменчивым и преимущественно холодным. Поэтому на раннюю весну надеяться не стоит, даже несмотря на временные потепления.