В Украине объявили штормовое предупреждение: где будут град и шквалы

К концу субботы, 31 июля, в Украине спрогнозировали резкое шквалистое усиление ветра до 20 м/с и град. Из-за ухудшения погоды во многих регионах объявили штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, непогода продержится до конца суток воскресенья, 1 августа. С предупреждением также относительно чрезвычайной пожарной опасности обратились к гражданам и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, к концу 31 июля грозы, в отдельных районах с градом и шквалами 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый) могут пронестись на востоке и Запорожье. Кроме этого, в большинстве западных областей.

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Днем 1 августа в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Чрезвычайный уровень пожарной опасности 31 июля и 1 августа сохранится на Тернопольщине, Житомирщине, Киевщине, Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине, Львовщине, Винниччине и в Крыму.

Синоптики прогнозируют, что 1 августа атмосферный фронт из Западной Европы принесет дожди в северо-западную часть страны, но жаркая погода сохранится и только в западных областях температура немного снизится.

Также там, днем местами и в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах с градом и шквалами 15-20 м/с. На остальной территории страны будет без осадков, ветер переменных направлений, 5-8 м/с.

Температура в западных областях ночью +12... +17, днем +24... +29, на остальной территории ночью +14... +19, на юге +18... +23, днем +28... +33, в южной и восточной части – до +35.

В Киеве в воскресенье ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, 5-8 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью +17... +19, днем +28... +30.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал сильные морозы на следующую зиму в Украине. Он подчеркнул, что в регионах будут идти ледяные дожди и снегопады.