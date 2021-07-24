Синоптик спрогнозировал лютые морозы зимой в Украине

Зима 2021-2022 в Украине будет холодной с лютыми морозами. Страну накроют снегопады и ледяные дожди.

Такую погоду спрогнозировал народный синоптик Леонид Горбань, пишет "Сегодня". По его словам, декабрь будет суровым и морозным, однако подробные расчеты делать рано.

Горбань отметил, что в конце первого месяца зимы могут быть сильные снегопады. При этом в январе ожидается потепление. Затем снег и мороз вернутся на старый Новый год и останутся в Украине до Крещения, после чего снова потеплеет.

В феврале украинцев ждут лютые морозы, особенно во второй половине месяца. По словам синоптика, осадков также будет много. В конце зимы возможны даже снежные бураны. Горбань уточнил, что точнее про погоду следующей зимой можно будет говорить через три месяца.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на выходных, 24 и 25 июля, практически по всей Украине ожидается умеренная летняя температура воздуха до +28 градусов. Только в южных регионах жара может достичь отметки до+30.