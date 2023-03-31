В Украине начали отключать каналы Viasat: что произошло и где теперь смотреть

В Украине крупные провайдеры Megogo, Volia, "Триолан", "Киевстар ТВ" начали отключать каналы Viasat World. До этого в пакетах ОТТ-платформ и в кабеле транслировали каналы Epic Drama, Viasat Kino, Viasat Kino Action, Viasat Kino Comedy, Viasat Kino World, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature.

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О причинах отключения сообщает "Детектор медиа". В пресс-службе компании Megogo изданию рассказали, что решение принято в связи со вступлением в силу закона "О медиа". В частности, каналы Viasat регулятор не включил в перечень адаптированных, таким образом "доступ к ним на медиасервисе был прекращен в соответствии с действующим законодательством".

"Триолан", "Ланет" также аргументировали решение тем, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию не включил их в перечень иностранных каналов, разрешенных для ретрансляции.

Провайдер Volia сообщил об отключении своих абонентов на сайте. Пользователям как альтернативу предоставили собственные фильмовые каналы.

В ночь с 30 на 31 марта каналы Viasat также отключил "Киевстар ТВ". Абонентам предложили просмотр новых вещателей: Volia Cine+hit, "Боец", "Сериал" "Комедия в HD".

В sweet.tv каналы Viasat пока доступны. Отключит ли и этот провайдер их – пока неизвестно.

Отметим, 23 марта медийный регулятор Национальный совет по телевидению и радиовещанию призвал провайдеров прекратить транслировать Viasat World Limited, заявив, что компания имеет связь с государством-агрессором Россией. Об этом якобы стало известно при исследовании собственности.

В то же время, в Viasat World заявили, что никаким образом не связаны с Россией.

Позже регулятор разъяснил, что перечень ретранслируемых программ иностранных телерадиоорганизаций действует в течение полугода со дня вступления в силу закона "О медиа", регулирующего деятельность ОТТ- и IPTV-сервисов. До этого времени они не подпадали под регулирование закона "О телевидении и радиовещании" и других, поэтому 31 марта и начались и отключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, данный законопроект 13 декабря поддержали 299 народных депутатов, и он стал третьим и заключительным этапом выполнения обязательств по кандидатству Украины в ЕС. Ранее парламент принял законы о нацменьшинствах, а также утвердил конкурсный отбор судей Конституционного суда.

В законе определены правовые основы деятельности в Украине субъектов в области медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора в этой сфере, однако он неоднократно подвергался критике, в том числе и парламентских юристов.

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