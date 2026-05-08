В Украине на выходных будут дожди: синоптики рассказали, где испортится погода. Карта

Уже в конце недели погода в Украине начнет меняться. После нескольких дней тепла и локальной жары в часть регионов зайдут дожди, грозы и прохладный воздух. Самое заметное снижение температуры прогнозируют в западных областях.

Тогда как на востоке страны еще будет оставаться теплый и сухой воздух. Об этом свидетельствуют прогностические карты Украинского гидрометеорологического центра.

В пятницу, 9 мая, атмосферный фронт охватит западные и часть центральных областей Украины. Наибольшие зоны осадков и гроз определяются над Закарпатьем, Прикарпатьем, Львовщиной, а также местами над Винницкой, Житомирской и районами вокруг Киева. В то же время южные и восточные области будут оставаться преимущественно сухими.

Температурный контраст между регионами будет достаточно ощутимым. На западе страны дневная температура снизится до +18...+22 градусов, местами во время дождей будет еще прохладнее. В центральных областях ожидается около +22...+24°, а на востоке и Донбассе воздух прогреется до +26...+28°.

В Киеве жара также начнет ослабевать. По прогнозу, днем в столице будет около +23...+24°, при этом во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Облачность увеличится, однако существенного длительного похолодания пока не прогнозируют.

В то же время в южных регионах – Одесской, Николаевской и Херсонской областях – будет преобладать переменная облачность без сильных осадков. Температура там будет колебаться в пределах +20...+24°.

