В Украине изменятся условия увольнения с военной службы во время военного положения: кого это касается

Владимир Зеленский, текущий глава государства, одобрил новый законопроект. Согласно ему будет возможно прекращение военной службы для военнослужащих, в случае, если их близкие родственники пострадали или исчезли в период военных действий.

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Об этом сообщается в карточке законопроекта. В соответствии с представленным документом, данное положение касается ситуаций, в которых произошла гибель или исчезновение близких родственников военнослужащих в период военного положения.

Согласно новому закону, военнослужащие, которые служат по призыву во время мобилизации или по контракту, будут иметь право на увольнение во время военного положения на новом основании.

К близким родственникам военнослужащих относятся:

мужчина,

жена,

сын,

дочь,

отец,

иметь,

дед,

бабушка,

родные брат или сестра.

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