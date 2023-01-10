В Украине идет мобилизация в условиях войны: кто имеет право на отсрочку и что нужно знать

На сегодня в Украине еще не призвали в армию 100% запланированного состава по предварительному плану всеобщей мобилизации. В результате она продлена до 19 февраля 2023 года, и военно-политическое руководство объявит об ее усилении публично, если нужно будет проводить такие мероприятия.

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В этом заверил министр обороны Алексей Резников. OBOZREVATEL рассказывает, кто имеет право на отсрочку от призыва на военную службу.

"В массовой мобилизации по состоянию на сегодня я не вижу необходимости. Но, конечно, ситуация на фронте может измениться любым способом и в любой момент. Поэтому в зависимости от того, как будут развиваться события, будет приниматься решение СНБО, президента, ВРУ. И будет публично объявлено, что мы увеличиваем потребности сектора безопасности и обороны, нам нужно усиливать мобилизацию", – заявил глава Минобороны.

По словам министра, всеобщая мобилизация в стране была объявлена с полномасштабным вторжением войск РФ в феврале 2022 года, и она проходит в нужных темпах.

Подразделения пополняют потери, доукомплектовываются специалистами, наиболее необходимыми для отдельных задач.

"И мы даже не выбрали еще тот стопроцентный потенциал, который там введен", – подчеркнул Резников.

Кто имеет право на отсрочку?

В рамках всеобщей мобилизации военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет, которые могут нести военную службу по состоянию здоровья. В прошлом году Верховная Рада определила, что во время войны не призываются на службу украинцы по нескольким категориям.

В частности, по профессиональной деятельности:

– забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабмином;

– народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

– работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

– другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

В конце 2022 года Кабмин продлил действие отсрочки от призыва на три месяца лицам, забронированным за органами госвласти и другими госорганами. Изменения действуют для военнообязанных, которым отсрочки предоставили соответствующими решениями Минэкономики согласно постановлению правительства от 03.03.2022 №194 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения и сроки действия которых не истекли".

Однако забронированные военнообязанные не имеют права на выезд за границу, хотя и получили отсрочку от службы.

Для получения образования, преподавания или занятия наукой получают отсрочку:

– соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

– научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

В частности, студенты получают право на отсрочку, однако тоже не имеют права на выезд за границу во время войны.

По состоянию здоровья не мобилизуются военнообязанные:

– признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

– женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

– женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

– занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

– имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

– опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

– лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

– лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Не призывают лиц с инвалидностью I, II, III групп, больных тяжелыми инфекционными заболеваниями, венерическими заболеваниями, с серьезными физическими недостатками, тяжелыми болезнями слуха и зрения.

Лица с III группой инвалидности могут быть мобилизованы по собственному желанию и служить по месту жительства.

По семейным обстоятельствам:

– женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

– женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

– женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

– усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

– женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

– беременные женщины;

– женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине утвердили новые правила ведения воинского учета во время войны. Впоследствии военнообязанные смогут через портал Дія передавать информацию о себе в военкомат.

В приложении Дія также может появиться новый сервис – электронный военный билет. Однако поступление повесток таким образом не планируется.

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