В Дії может появиться электронный военный билет: будут ли приходить повестки через сервис

В приложении Дія может появиться новый сервис – электронный военный билет. Однако поступление повесток таким образом не планируется.

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Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник. По его словам, в плане работы ведомства пока нет таких задач

"Недавнее постановление упорядочило ряд норм по нормативке 2016 года, в которую постоянно вносились изменения. Но не ввела повестки в приложении", – уточнил представитель министерства.

Что касается военного билета, Баник объяснил, что большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в Дії.

"Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан является одним из приоритетных решений", – подчеркнул он.

Представитель ведомства добавил, что пока пока рано говорить, как будут внедрять и как будет работать сервис. Еще много моментов следует доработать вместе с Министерством обороны Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине утвердили новые правила ведения военного учета во время войны. Теперь военнообязанные смогут передавать информацию о себе в военкомат через портал Дія. К нему будут добавлены функции для территориальных центров комплектования (ТЦК) и военнообязанных, которые прописаны в постановлении Кабмина №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" от 30 декабря 2022 года.

Сроки начала работы такого функционала портала Дія в постановлении не указано. Определить и установить механизм и требования к техническому описанию сервиса электронного информационного взаимодействия между ним и Реестром должно Министерство обороны Украины.

Согласно электронному военному билету, теперь военнообязанные украинцы, а таковыми являются мужчины в возрасте 18-60 лет, смогут по собственному желанию передавать о себе данные военкоматам через этот портал, в частности, во время смены места жительства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– выписку из Единого государственного реестра (ЕГР) теперь можно получить на портале Дія. Посещать госучреждения отныне не нужно;

– также в Дії вернули возможность получить справку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Среди прочего она понадобится для оценки и возмещения поврежденного или уничтоженного российскими оккупантами имущества.

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