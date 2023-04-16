Финляндия запустила крупнейший в Европе ядерный реактор, который строила 18 лет

Финляндия утром в воскресенье, 16 апреля, официально запустила крупнейший в Европе ядерный реактор Olkiluoto 3 (OL3). Его строительство продолжалось 18 лет.

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Об этом сообщает Reuters. Как отмечает агентство, OL3 должен повысить энергетическую безопасность в регионе на фоне прекращения поставок российских газа и электроэнергии.

Оператор OL3 Teollisuuden Voima (TVO), принадлежащий финской коммунальной компании Fortum и консорциуму энергетических и промышленных компаний, заявил, что реактор мощностью 1,6 гигаватта будет удовлетворять около 14% спроса на электричество в Финляндии, сократив потребность в импорте из Швеции и Норвегии.

Ожидается, что он будет работать не менее 60 лет.

"Производство Olkiluoto 3 стабилизирует цены на электроэнергию и играет важную роль в переходе Финляндии к "зеленым" технологиям", – заявил гендиректор TVO Ярмо Танхуа.

Строительство OL3, первой новой атомной станции в Финляндии за более чем 40 лет и первой в Европе за 16 лет, началось в 2005 году. Ее должны были открыть через четыре года, но запуск отложили из-за технических проблем.

Реактор впервые поставил тестовую продукцию в финскую энергосистему в марте 2022 года. Ожидалось, что он начнет регулярную работу через четыре месяца, но случился ряд поломок и отключений, на устранение которых понадобились месяцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Запуск OL3 состоялся на сутки раньше запланированного. Теперь он будет работать на полную мощность, перебоев больше быть не должно быть и производство электричества "будет становиться все более и более стабильным". "У нас появляется самая дешевая электроэнергия в Европе", – сказал гендиректор сетевой компании Fingrid Юкки Руусусен.

– "Росатом" заявил о начале строительства 2 новых реакторов в Венгрии в ближайшие недели. Они могут быть готовы к эксплуатации к 2030 году. Стоимость проекта – 12,5 млрд евро.