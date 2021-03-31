В Украине госпитализировали рекордное количество больных COVID-19: какая ситуация с койко-местами
За прошедшие сутки в Украине в больницы попали 5558 человек с коронавирусом или подозрением на инфицирование им – это наибольшее число с начала пандемии. Наихудшая ситуация с заполненностью медучреждений наблюдается на Киевщине, Хмельнитчине и Николаевщине.
По состоянию на 31 марта в стране занято 45 750 койко-мест из 76 854, что составляет 59,7%. Такие данные обновлены на портале СОТА от Аппарата СНБО Украины.
Например, средний показатель занятых коек с подведенным кислородом составляет 53,1%, 1367 (+23 за сутки) пациентов в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ.
В регионах, где ситуация наиболее напряженная, кровати с кислородом заняты так:
г. Киев – 84,6%;
Житомирская область – 73,9%;
Львовская область – 71,1%;
Николаевская область – 71%;
Киевская область – 70,2%;
Хмельницкая область – 66,2%.
Одесская область – 65,6%;
Еще в нескольких областях этот показатель достигает 50-63% или составляет 35-47%, увеличился он и на Луганщине и Херсонщине, хотя там количество коек с кислородом заполнены менее чем на 30% (27,58% и 17,26% соответственно).
Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии (показатели увеличились по сравнению с предыдущим днем):
Закарпатская – 82,2%;
Днепропетровская – 80,7
Львовская – 78,9%;
Харьковская – 78,4%;
г. Киев – 78,2%;
Сумская – 75,9%;
Больше всего госпитализированных пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), зафиксировано в Киеве – 211 (-3), на Харьковщине – 150 (+4), Винниччине – 93 (+5), Ивано-Франковщине – 89 (-1), Львовщине – 76 (-5), Житомирщине – 75 (+11).
Статистика по регионам:
Как сообщал OBOZREVATEL:
на утро 31 марта в Украине официально подтверждено 1 674 168 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 226 – выявлено за минувшие сутки, 491 – дети, 335 – медицинские работники.
Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская считает, что официальную статистику по коронавирусу в Украине можно умножать на пять, а то и на десять.