В Украине госпитализировали еще 2,5 тыс. больных COVID-19: где наихудшая ситуация с местами

В Украине за сутки 29 марта были госпитализированы еще 2597 человек с диагнозом коронавирус или подозрением на инфицирование им. Наихудшая ситуация с заполненностью больниц сейчас наблюдается на Киевщине, Хмельнитчине, Винниччине и Николаевщине.

Например, средний показатель занятых коек с подведенным кислородом на 30 марта составил 53,8%, более 1300 пациентов в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом свидетельствуют данные портала СОТА от аппарата СНБО Украины.

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, койки с кислородом заняты так:

г. Киев – 85,2%;

Киевская область – 77,2%;

Житомирская область – 76%;

Львовская область – 70,1%;

Николаевская область – 69,8%;

Одесская область – 66,5%;

Хмельницкая область – 65,8%.

В нескольких регионах этот показатель превышает 50% или составляет 35-47%, и только на Луганщине и Херсонщине заполненность коек с кислородом менее 30% (27,09% и 15,46% соответственно).

Регионы-лидеры по показателю занятости коек в интенсивной терапии:

Закарпатская – 84,1%;

Львовская – 79,5%;

Днепропетровская – 78,8%;

Сумская – 77%;

г. Киев – 76,5%;

Харьковская – 75,3%.

Стоит отметить, что больше всего госпитализированных пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), зафиксировано в Киеве – 214, на Харьковщине – 146, Ивано-Франковщине – 90, Винниччине – 88, Львовщине – 81.

Статистика по регионам:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 30 марта, в Украине официально было подтверждено 1 662 942 случая коронавируса. Из них 10 533 заражения выявлены за минувшие сутки, 367 – дети, а 250 – медики.