В Украине госпитализировали еще 5 тысяч больных COVID-19: какая ситуация с койко-местами
За прошедшие сутки в медучреждения Украины госпитализировали еще 5097 больных коронавирусом или с подозрением на него, больше всего на Днепропетровщине – 476 и в Киеве – 415. В то же время 6613 пациентов выписали.
По состоянию на утро 14 апреля в больницах разных регионов заняты 48 114 койко-мест из 80 103, что составляет 61,9%. Об этом свидетельствуют данные портала СОТА от аппарата СНБО.
В большинстве регионов зафиксирован высокий уровень загруженности коек с поведенным кислородом – в среднем показатель составляет 60,1% (41 090 мест из всех 68,7 тыс.).
В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом (по направлению, общий койкофонд) заняты так:
Херсонская область – 98,7%;
Черкасская область – 97,3%;
Закарпатская область – 97,1%;
Черниговская область – 96,1%;
Ровенская область – 94,9%;
Тернопольская область – 94%;
Николаевская область – 93,8%;
Киевская область – 93,7%.
Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии (по направлению, общий койкофонд):
Киевская область – 96,6%;
Херсонская область – 93,5%;
Николаевская область – 92,6%;
Винницкая область – 89,7%;
Полтавская область – 87%;
Черниговская область – 86,8%;
Черкасская область – 85,9%;
Хмельницкая область – 84,7%;
Тернопольская область – 84,5%.
Ивано-Франковская область – 84,4%.
Кроме этого, в больницах 1531 пациент (-37 за сутки) подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких в Киеве – 331 (-9), на Харьковщине – 155 (+1), Ивано-Франковщине – 81 (+4), Львовщине – 73 (+4), Житомирщтне – 72 (+5).
Статистика по регионам:
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине снова расширили список "красных" зон карантина – с 00:00 15 апреля наихудший уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет установлен также на территории Полтавской области.