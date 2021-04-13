В Украине госпитализировали еще 2,3 тыс. человек из-за COVID-19: в каких регионах мест меньше всего

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в медучреждения Украины попали еще 2334 больных коронавирус или пациентов с подозрением на него. Значительно меньше, 1235 человек выписали.

По состоянию на 13 апреля в больницах разных регионов заняты 49 507 койко-мест из 80 035, что составляет 61,9%. Об этом свидетельствуют данные портала СОТА от Аппарата СНБО.

В большинстве регионов наблюдается высокий показатель загруженности коек с подведенным кислородом – в среднем 61,2%, это 40 тысяч мест из всех 68,6 тыс. Кроме этого, 1565 (-22 за сутки) пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Процент занятых коек в больницах Украины

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом (по направлению, общий койкофонд) заняты так:

  • Херсонская область – 98,7%;

  • Черкасская область – 97,3%;

  • Закарпатская область – 97,1%;

  • Черниговская область – 96,6%;

  • Ровенская область – 94,9%;

  • Николаевская область – 94,3%;

  • Тернопольская область – 94%.

Процент занятых коек с подведенным кислородом по направлению

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии (по направлению, общий койкофонд):

  • Киевская область – 96,6%;

  • Херсонская область – 93,5%;

  • Николаевская область – 93,1%;

  • Винницкая область – 89%;

  • Полтавская область – 86,8%;

  • Черниговская область – 86,8%;

  • Черкасская область – 85,9%;

  • Хмельницкая область – 84,7%;

  • Тернопольская область – 84,5%.

  • Ивано-Франковская область – 84,4%.

Процент занятых коек интенсивной терапии по направлению

Больше всего госпитализаций пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких, зафиксировано в Киеве – 340, на Харьковщине – 154 (-2), Запорожье – 85 (-2), Винниччине – 78 (-2), Ивано Франковщине – 77 (+2), Львовщине – 69 (-8), Днипропертовщине – 67 (+1) и Житомирщине – 67.

Процент койко-мест с пациентами, которым потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ

Статистика по регионам:

В Украине госпитализировали еще 2,3 тыс. человек из-за COVID-19: в каких регионах мест меньше всего
В Украине госпитализировали еще 2,3 тыс. человек из-за COVID-19: в каких регионах мест меньше всего
В Украине госпитализировали еще 2,3 тыс. человек из-за COVID-19: в каких регионах мест меньше всего

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине на пике третьей волны коронавируса стабилизировалась ситуация с заболеваемостью и госпитализацией больных COVID-19.

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