В Украине две дозы вакцины получили меньше людей, чем в странах третьего мира. Инфографика

В Украине по состоянию на утро 23 апреля всего пять человек получили две прививки от коронавируса.

Согласно информации на портале Our World in Data, это ничтожно мало по сравнению даже с теми, кого относит к странам третьего мира (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Так, в Израиле полную вакцинацию получили 57,8% взрослого населения (5 млн человек), в США – 26,2% (87,59 млн), а в Великобритании по состоянию на 20 апреля – 15,9% (10,78 млн).

При этом в России полностью вакцинировались 6,3 млн человек, в Италии – 4,77 млн, в Польше – 2,42 млн, в Азербайджане – 458,2 тысячи, в Молдове (по состоянию на 20 апреля) – 10,8 тысячи.

В южноафриканском Зимбабве вторую дозу вакцины получили более 37 тысяч граждан, даже в Намибии этот показатель выше, чем в Украине, – 128 вакцинированных по состоянию на 19 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки вакцинировали 16 169 человек, всего первую дозу вакцины получил 508 041 человек.

23 апреля в Украину прибыла партия вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio. Препарат изготовили по лицензии в Южной Корее. Его будут использовать для прививок приоритетным группам и людям в возрасте старше 65 лет.