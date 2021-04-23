Украина получила еще одну партию вакцин в рамках COVAX

В пятницу, 23 апреля, в Украину прибыла вторая партия вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio. Препарат изготовили по лицензии в Южной Корее.

Его доставили ЮНИСЕФ совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в рамках механизма COVAX. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В Украину прибыла партия с 367,2 тысячи доз вакцины. Их используют для прививок приоритетным группам и людям в возрасте старше 65 лет.

Известно, что вакцина от AstraZeneca производства Института сыворотки крови Индии (CoviShield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией "SK Bioscience Co Ltd." (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные и являются взаимозаменяемыми

"Вакцина разработана Оксфордским университетом в сотрудничестве с британско-шведской компанией AstraZeneca. Оба препарата произведены по одной технологии и взаимозаменяемы: первую дозу можно сделать CoviShield индийского, а вторую – AstraZeneca корейской производителя", – подчеркнул Ляшко.

По его словам, для использования новых доз вакцины в областях будет открыто 1950 пунктов прививки. Наибольшее количество в Днепропетровской области – 204, наименьшее в Запорожской – 29.

На сайте ЮНИСЕФ подчеркнули, что все вакцины в рамках COVAX Украина получает бесплатно. Поставка препаратов продолжится: в целом до конца года организация доставит дозы для вакцинации 8 миллионов украинцев. В сообщении говорится, что от имени COVAX поставляются только те вакцины против COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ.

"21 апреля мы получили письмо от COVAX о том, что поставки других 1 млн 400 тыс. доз вакцины, которая была предусмотрена стране, ожидается к концу мая", – добавил Ляшко.

Напомним: ранее в Министерстве здравоохранения отметили, что правительство Индии временно приостановило экспорт вакцины CoviShield от AstraZeneca, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, по плану Кабмина, в Украине с мая 2021 года намерены ежемесячно делать 5,65 млн прививок против коронавируса (в апреле – 2,66 млн).