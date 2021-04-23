Коронавирус в Украине побил отметку в 2 млн зараженных

По состоянию на утро пятницы, 23 апреля, в Украине официально подтверждены 2 004 630 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 277– обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 41 700 человек (+434 за сутки), а 1 552 267 пациентов (+18 964 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1296), городе Киев (1269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

Проведено тестирований за сутки – 95 740 (в частности методом ПЦР – 41 305, методом ИФА – 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 075).

г. Киев – 1269 случаев / 1679 прививок;

Винницкая область – 259 случаев / 478 прививок;

Волынская область – 509 случаев / 534 прививки;

Днепропетровская область – 1296 случаев / 1453 прививки;

Донецкая область – 807 случаев / 352 прививки;

Житомирская область – 420 случаев / 392 прививки;

Закарпатская – 87 случаев / 791 прививки;

Запорожская область – 839 случаев / 1084 прививки;

Ивано-Франковская область – 147 случаев / 436 прививок;

Киевская область – 922 случая / 646 прививок;

Кировоградская область – 199 случаев / 335 прививок;

Луганская область – 244 случая / 311 прививок;

Львовская область – 926 случаев / 859 прививок;

Николаевская область – 383 случая / 477 прививок;

Одесская область – 658 случаев / 837 прививок;

Полтавская область – 621 случай / 616 прививок;

Ривенская область – 538 случаев / 542 прививки;

Сумская область – 382 случая / 454 прививки;

Тернопольская область – 372 случая / 350 прививок;

Харьковская область – 1137 случаев / 918 прививок;

Херсонская область – 287 случаев / 499 прививок;

Хмельницкая область – 640 случаев / 720 прививок;

Черкасская область – 698 случаев / 537 прививок;

Черновицкая область – 250 случаев / 606 прививок;

Черниговская область – 387 случаев / 263 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина оказалась на втором месте по смертности от коронавируса среди стран Европы. Рейтинг возглавила соседняя Польша.