Коронавирус в Украине побил отметку в 2 млн зараженных
По состоянию на утро пятницы, 23 апреля, в Украине официально подтверждены 2 004 630 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 277– обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 41 700 человек (+434 за сутки), а 1 552 267 пациентов (+18 964 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1296), городе Киев (1269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.
Проведено тестирований за сутки – 95 740 (в частности методом ПЦР – 41 305, методом ИФА – 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 075).Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев – 1269 случаев / 1679 прививок;
Винницкая область – 259 случаев / 478 прививок;
Волынская область – 509 случаев / 534 прививки;
Днепропетровская область – 1296 случаев / 1453 прививки;
Донецкая область – 807 случаев / 352 прививки;
Житомирская область – 420 случаев / 392 прививки;
Закарпатская – 87 случаев / 791 прививки;
Запорожская область – 839 случаев / 1084 прививки;
Ивано-Франковская область – 147 случаев / 436 прививок;
Киевская область – 922 случая / 646 прививок;
Кировоградская область – 199 случаев / 335 прививок;
Луганская область – 244 случая / 311 прививок;
Львовская область – 926 случаев / 859 прививок;
Николаевская область – 383 случая / 477 прививок;
Одесская область – 658 случаев / 837 прививок;
Полтавская область – 621 случай / 616 прививок;
Ривенская область – 538 случаев / 542 прививки;
Сумская область – 382 случая / 454 прививки;
Тернопольская область – 372 случая / 350 прививок;
Харьковская область – 1137 случаев / 918 прививок;
Херсонская область – 287 случаев / 499 прививок;
Хмельницкая область – 640 случаев / 720 прививок;
Черкасская область – 698 случаев / 537 прививок;
Черновицкая область – 250 случаев / 606 прививок;
Черниговская область – 387 случаев / 263 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина оказалась на втором месте по смертности от коронавируса среди стран Европы. Рейтинг возглавила соседняя Польша.