В Украине будут судить бывшего теробороновца из Херсонщины, который призвал поддерживать оккупантов

В Украине под суд за помощь стране-террористу России пойдет житель Херсонской области, который в начале полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды территориальной обороны, а затем поддержал оккупантов. Он призывал жителей Украины и военных нашего государства "принять" российских агрессоров.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в понедельник, 16 января. Там рассказали, что обвинительный акт против коллаборанта уже направили в суд.

Его будут судить по части 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины – "Пособничество государству-агрессору".

По данным украинских правоохранительных органов, житель Херсонщины через СМИ призывал защитников Украины из рядов Вооруженных сил, представителей теробороны и других участников Сил обороны, воюющих с армией РФ, сложить оружие и поддержать россиян.

Принять путинских захватчиков он склонял и всех граждан Украины.

Кроме того, в ОГП установили, что мужчина передавал фейковой администрации России в Херсонской области информацию об участниках Сил территориальной обороны.

Если вину предателя докажут в суде, он может оказаться за решеткой на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разоблачили еще двух предателей, способствовавших российским захватчикам во время оккупации Херсона. Одним из приспешников государства-агрессора оказался местный житель, которого украинские ССО привлекали к боевым задачам на юге Украины, а другой – контрактник одной из бригад Вооруженных сил.

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