После деоккупации Херсона хотели ''залечь на дно'': СБУ задержала предателей, которые сливали захватчикам украинские конспиративные базы. Фото

В Украине разоблачили еще двух предателей, способствовавших российским захватчикам во время оккупации ими Херсона. Одним из приспешников государства-агрессора оказался местный житель, которого украинские ССО привлекали к боевым задачам на юге Украины, а другой – контрактник одной из бригад Вооруженных сил.

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Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины. Предатели ныне задержаны, им сообщено о подозрении по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ст. 111 Уголовного кодекса).

После того, как город был деоккупирован защитниками Украины, фигуранты пытались "залечь на дно", однако их все же поймали – одного в Херсоне, другого в Одессе.

Как рассказали правоохранители, предатель, бывший местный житель, сам предложил вражеской армии РФ помощь. В частности, он рассказал представителям ФСБ РФ адрес конспиративной квартиры украинских ССО, а также местонахождение еще одной группы спецназовцев.

Несколько защитников Украины вместе с их семьями после этого оккупанты захватили в плен.

Кроме того, он заставлял и других местных жителей перейти на сторону захвативших регион российских захватчиков.

Другой злоумышленник "слил" оккупантам командира своей боевой группы, который является его родным братом. Захватчикам удалось захватить его в плен. Также предатель Украины передавал врагу данные о местах дислокации и боевых задачах своего подразделения. Позже его вернули украинской стороне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СБУ рассказали, что разоблачили украинца, который был охранником российской пыточной, действовавшей в Херсоне во время оккупации. Приспешником врага оказался бывший работник местного исправительного заведения, после захвата города ушедший на сотрудничество с РФ.

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