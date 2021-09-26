В Украине будет много солнца и мало дождя: синоптик дала прогноз на неделю

Погода в Украине с понедельника, 27 сентября, по воскресенье, 3 октября, будет холодной. Температура воздуха днем максимум прогреется до +13 +18 градусов.

Ночью похолодает до +4 +9 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, теплее всего будет на южном западе, на Закарпатье – до +18 +22 градусов. В Киеве в понедельник ожидается сухая погода и без осадков. Согласно прогнозу, ночи ожидаются холодными, около +3 +6 градусов. В течение дня будет +13 +15 градусов. Существенных осадков не ожидается.

"Кто не смог или не успел в эти выходные уехать или нагуляться, не расстраивайтесь, в следующие выходные можно смело это сделать – будет радовать красивая солнечная сухая погода", – отметила Диденко.

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Напомним, что в октябре в Украине ожидается еще два периода потепления. Их можно назвать бабьим летом. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, волны тепла придут в страну 10-15 и 21 октября.

Согласно погодным графикам Горбаня, первая половина октября будет гораздо теплее, чем вторая половина сентября. Так, в центральных регионах Украины первое бабье лето наступит с 10 по 15 октября. Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине в понедельник, 27 сентября, будет сухой и свежей. Согласно прогнозу синоптиков, страну накроет скандинавский циклон LJOBA.