Украину накроет скандинавский циклон: как изменится погода

Погода в Украине в понедельник, 27 сентября, будет сухой и свежей. Согласно прогнозу синоптиков, страну накроет скандинавский циклон LJOBA.

Так, на всей территории страны ожидается малооблачная, спокойная и комфортная погода, сообщает Укргидрометцентр. Осадки не прогнозируются (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Теплее всего в понедельник будет на западе и юге Украины. Температура воздуха днем +15 +17 градусов, ночью похолодает до +6 +11 градусов.

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На севере и востоке и в центре страны 27 сентября будет свежее – до +13 +15 градусов днем, ночью +6 +8 градусов. В Киеве +13 +15 днем, ночью +7 +9 градусов, также без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 26 сентября резкое усиление ветра повлечет ухудшение погоды в ряде областей Украины. В общем в стране будет облачно с прояснениями, однако почти без осадков.