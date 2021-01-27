В Турции создали спрей, убивающий коронавирус за минуту

Ученые университета Бурса Улудаг (Турция) создали назальный спрей под названием Genoxyn, способный уничтожить коронавирус всего лишь за одну минуту.

Как пишет Daily Sabah, первичную формулу препарата разработали два года назад, а теперь усовершенствовали благодаря использованию нанотехнологий. Теперь он действует, не повреждая ткани ротовой и носовой полостей.

Благодаря тому, что вирус погибает быстро, он не успевает попасть в клетки, соответственно, уменьшается его количество в организме человека, сказал один из участников проекта Ахмет Юмит Сабанджи.

Спрей действует не только на указанного возбудителя, но и на другие вирусы, бактерии и грибки, заявили ученые.

Ранее прототип маски, способной убить коронавирус, когда человек делает вдох, создали сотрудники Массачусетского технологического института (США).

В конструкции устройства есть медная сетка, которая нагревается до 90°С (считается, что такая температура убивает частицы вируса). Покрыта она изоляционным неопреном, защищающим человека от ожогов.

При этом маска не блокирует вирус, а пропускает его, замедляет и делает неактивным, уточнили изобретатели.

Как сообщил OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации о том, как правильно использовать вакцину от коронавируса от компании Moderna (США), кого лучше вакцинировать в первую очередь, а кому избегать прививок.

При этом данные рекомендации назвали временными, поскольку исследования препарата продолжаются.