Повалили на пол и били ногами: в Испании россияне напали на украинца-бармена за слова 'Слава Украине'. Видео

В одном из баров испанской Торревьехи трое нетрезвых россиян набросились на бармена. Сотрудник заведения – украинский заробитчанин, и в беседе с агрессивной толпой произнес сакральную для них фразу "Слава Украине!".

Об этом сообщило местное издание La Vanguardia. В ходе следствия удалось выяснить, что тройка шумных друзей наведалась в бар за несколько минут до закрытия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Бармен Руслан Повалий обратился к посетителям вежливо, поясняя, что не может принять новых гостей. Те обратили внимание на его акцент и задали вопрос, откуда он родом. Украинец с нескрываемой гордостью признался из какой страны он приехал и воскликнул "Слава Украине", – рассказала очевидица инцидента и владелица бара.

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Знаменитая фраза сработала на пьяных россиян как красная тряпка. Они накинулись на нашего соотечественника, избивая его руками и ногами.

Другие мужчины, которые в этот момент находились в заведении, не стали вмешиваться в конфликт. На кадрах, сделанных видеокамерами, видно, что они просто покинули помещение, оставив лежачего человека наедине с разъяренной толпой.

Агрессоров пытались остановить две женщины, но те только оскорбляли их в ответ. Свою расправу они закончили только после того, как украинец потерял сознание.

Сейчас он подал заявление в местную полицию, которая начала уголовное расследование. Медики сняли у бармена побои, зафиксировав перелом носа и кровоподтеки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинец, пострадавший от действий российских оккупантов, рассказал, как жестоко они обращались с его семьей и насколько сильна их тяга к грабежам и мародерству.